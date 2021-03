Covid, Lombardia: in aumento i ricoveri, all’8,6% il rapporto tra tamponi e positivi (4.235)

A fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i nuovi positivi (8,6%). I guariti/dimessi sono 1.541. I ricoverati in terapia intensiva sono 765 (+37) mentre non in terapia intensiva sono 6.474 (+276). Ci sono stati 81 decessi per un totale complessivo di 29.380 morti. I nuovi casi per provincia: Milano: 968 di cui 358 a Milano città; Bergamo: 262; Brescia: 609; Como: 395; Cremona: 169; Lecco: 115; Lodi: 67; Mantova: 253; Monza e Brianza: 308; Pavia: 166; Sondrio: 148; Varese: 677.

