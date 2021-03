Pd a Fontana, sui vaccini non è pronto nulla

“In Lombardia di pronto non c’è nulla”. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul e il capodelegazione in Commissione sanità, Samuele Astuti replicano così al presidente della Regione Fontana, che ha dichiarato che in Lombardia è tutto pronto per la vaccinazione di massa, mancano solo i vaccini. “A mancare- attaccano i consiglieri dem- non sono certo solo i vaccini ma l’organizzazione. Ad oggi in Lombardia siamo solo al 28% del rapporto fra le dosi inoculate agli over 80 e la popolazione complessiva dello stesso cluster, mentre altre regioni hanno fatto molto di meglio. Basti pensare al Lazio dove il rapporto è al 54% e alle Marche che sono al 46%.”

“In Lombardia- concludono Pizzul e Astuti- l’organizzazione è nel caos e la campagna vaccinale procede con una lentezza non più sostenibile. Per questo chiediamo al generale Figliuolo, che ha dichiarato di voler verificare di persone lo stato dei lavori nelle diverse regioni, di partire da qui. Ce n’è davvero bisogno”.

