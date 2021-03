Vignate (Mi), nasconde armi in un canale e scappa

Nel pomeriggio di venerdì, a Vignate (MI), i Carabinieri di Cassano d’Adda (MI) hanno sequestrato 3 pistole, di cui una mitragliatrice Skorpion, in un’area agricola adiacente la provinciale 161. I militari di una pattuglia hanno notato un giovane magrebino che stava nascondendo un sacco in un canale di irrigazione. All’avvicinarsi della pattuglia, l’uomo ha abbandonato sul posto l’involucro, allontanandosi nell’area agricola. I militari hanno quindi recuperato una busta di cellophane contenente una pistola “Beretta” cal. 7.65 e una pistola “Smith & Wesson” cal. 357 Magnum, completa di 3 munizioni, entrambe denunciate a seguito di furto rispettivamente nel 2020 a Erba (CO) e nel 2013 a Reggio Emilia. L’involucro conteneva una terza arma, costituita da una pistola mitragliatrice “VZ 61 Skorpion”, cal. 7.65 Browning, classificata arma di “tipo guerra”. Le armi verranno inviate al R.I.S. di Parma per gli esami balistici così da verificare l’eventuale utilizzo in episodi delittuosi. Proseguono le attività dei Carabinieri di Cassano d’Adda per identificare il possessore delle armi recuperate.

