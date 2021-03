Darsena, manifestazione per Dax (VIDEO)

Una manifestazione con fumogeni e murales dipinti sui muri della Darsena con i volti di Dax e Carlo Giuliani, tra gli altri. A 18 anni dalla morte di Davide Cesare, il militante del centro sociale Orso conosciuto come Dax, accoltellato in via Brioschi il 16 marzo 2003, tornano i murales sulla Darsena – ogni anno poi cancellati – e torna la manifestazione che gli antagonisti riuniti sotto la sigla LiberAzione hanno tenuto per “riprenderci un piccolo spazio di agibilità fisica e politica. Stiamo attraversando una fase storica complessa e senza precedenti, stiamo rinunciando a quello che ci è più caro: stare insieme, fare aggregazione e stare in strada per dare voce e forma alle nostre idee, proiettate verso un mondo migliore”. “Sperimentiamo e cerchiamo nuovi modi e nuovi mondi, mettiamoci in gioco e non dimentichiamoci di chi ha dato la propria vita per la nostra libertà. Oggi la Darsena tornerà un luogo liberato, con la speranza e la consapevolezza di doverci riconquistare tutto, metro dopo metro”, concludono.

