Scuola, continunano le mobilitazioni di genitori e studenti

Continua la mobilitazione di genitori, insegnanti e studenti per una scuola in presenza e in sicurezza. Ieri flashmob a Cinisello, nel rispetto delle regole anticovid. “Che sia arancione, giallo o rosso, la scuola deve essere al primo posto” è lo slogan scelto dal Movimento Scuola Aperta. E oggi a Milano alle 17,30 il comitato Priorità alla Scuola manifesterà sotto Palazzo Lombardia: “Tenere le scuole aperte o chiuse è una scelta politica, non certo sanitaria. Continueremo a lottare per non dover scegliere tra diritto all’istruzione e alla salute” dicono gli organizzatori. Domani la protesta si sposta a Desio (Mb) dove il neonato gruppo Tas (Tutti a scuola) organizza un flashmob in piazza alle 16.

