Rapinano laboratorio di orologi di lusso, due ricercati

I malviventi, armati, sono entrati nel laboratorio di via Faenza fingendosi fattorini. Dopo aver malmenato uno dei due proprierati sono fuggiti con 30 orologi per una valore di circa 400 mila euro. Sulle loro tracce i carabinieri.

I carabinieri sono intervenuti in viale Faenza presso un laboratorio di riparazione di orologi di lusso, in quanto, poco prima, due soggetti con volto travisato da mascherina chirurgica e con indosso un cappello, avevano appena portato a termine una rapina a mano armata. I malviventi, dopo essersi fatti aprire la porta fingendosi fattorini, hanno minacciato con una pistola i due proprietari intimando loro di aprire la cassaforte e colpendo al volto uno dei due, un 52enne italiano, dopodiché hanno prelevato circa 30 orologi per un valore approssimativo di 400mila euro, allontanandosi poi a bordo di un’autovettura. Il 52enne ha riportato lievi lesioni, medicate sul posto dal personale del 118. Indagini in corso per accertare l’identità dei due soggetti.