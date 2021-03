Myanmar, incontro online con la “suora coraggio”

Una serata di ascolto, di preghiera e di testimonianze sulla difficile situazione del Myanmar, dove la Chiesa è in prima linea nella difesa della democrazia e dei diritti umani. “In comunione con il Myanmar. Preghiera e testimonianze” è l’evento online previsto per venerdì 12 marzo alle 20.30 (iscrizioni su www.emi.it) promosso da Editrice Missionaria Italiana insieme all’Ufficio missionario dell’arcidiocesi di Milano, l’agenzia stampa AsiaNews, il Centro missionario e il Seminario teologico internazionale del Pime e la Federazione della Stampa Missionaria Italiana. Il webinar proporrà le testimonianze di diversi cristiani del Myanmar. Anzitutto l’eccezionale testimonianza di suor Ann Rosa Nu Tawng, la religiosa birmana protagonista di un ormai celebre gesto di coraggio: nei giorni scorsi si è inginocchiata in preghiera davanti ai soldati, chiedendo loro di non aggredire i manifestati pro-democrazia. La foto di suor Ann in ginocchio davanti ai militari schierati in assetto da guerra ha fatto il giro del mondo e ha fatto conoscere l’impegno spirituale e sociale della Chiesa di Birmania. Previsti inoltre gli interventi di don Ba Oo, diacono del Pime originario del Myanmar, attualmente in formazione a Monza, e di suor Gyi Anna Teresa, religiosa delle suore di S. Francesco Saverio, di stanza a Pathein, nel sud del Myanmar. Padre Bernando Cervellera, giornalista e direttore dell’agenzia stampa AsiaNews, descriverà la situazione socio-politica del Paese asiatico alle prese con una situazione di emergenza democratica. Infine, il cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, concluderà l’incontro con una riflessione spirituale sulla teologia della pace e la forza della preghiera davanti alla violenza. A condurre la serata Gerolamo Fazzini, giornalista e ideatore dell’iniziativa.

