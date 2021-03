Ladro d’auto con jammer fermato in via Marghera

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano lo stavano seguendo da qualche tempo, quando, lo scorso mercoledì mattina, all’altezza di via Marghera, lo hanno visto infilarsi in una cabina telefonica aspettando che gli parcheggiasse vicino una Peugeot. Quando il proprietario della vettura è sceso dall’auto, lasciando nel portabagagli una borsa con all’interno documenti e carte di credito, il ladro, un cileno 41enne, è entrato in azione attivando un dispositivo jammer per disturbare le frequenze nascosto in tasca. Dopo aver prelevato il borsone, l’uomo ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato e arrestato dalla polizia. Il 41enne, che aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio e furti in appartamento, si trova ora detenuto a San Vittore.

