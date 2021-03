Covid, Brescia chiude sei parchi

Dalle 20 di oggi fino alle 7 di lunedì 15 marzo saranno chiusi sei parchi a Brescia. Lo fa sapere l’amministrazione comunale, che si prepara alla quasi certa zona rossa in cui si troverà da lunedì la Lombardia. Il Comune rende noto che resta in vigore, fino a revoca, l’ordinanza che vieta il consumo di cibo e bevande sulle aree pubbliche e su quelle private a uso pubblico (compresi parchi, giardini e piazze) all’interno del perimetro del centro storico (mura venete), dalle 10 fino alle 22 nelle giornate di sabato e domenica. A partire da domani e fino a nuovo provvedimento, inoltre, nel mercato del sabato Emporium e nei posteggi isolati vicini sarà consentita soltanto la vendita dei generi alimentari, dei prodotti agricoli e di quelli florovivaistici. Per i trasgressori di queste misure – spiega ancora il Comune – salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, è prevista una sanzione dai quattrocento ai tremila euro.

Ads