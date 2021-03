Verso le 21 circa di ieri sera, le volanti della polizia di Stato sono dovute intervenire, nelle vicinanze della stazione di Porta Garibaldi, in seguito alla segnalazione di una festa in hotel. Alcune persone, infatti, avevano prenotato una suite dell’albergo per organizzare una cena di lavoro cui hanno partecipato almeno 16 persone, di circa 40 anni, tutte identificate e sanzionate per il mancato rispetto delle normative antiCovid.

