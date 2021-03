San Gerardo, si abbassa l’età media dei ricoverati per Covid

Sono 208 i pazienti Covid ricoverati al momento al San Gerardo di Monza, di cui 27 in terapia intensiva. Lo comunica la stessa Asst, che fa il punto sui ricoveri mettendo a confronto l’età media dei pazienti nelle diverse fasi della pandemia, nel corso di un anno. Nella fase 1, da marzo a giugno, l’età media dei ricoverati era di 67 anni (65 anni per i pazienti in terapia intensiva). Nella fase 2, da luglio a inizio febbraio, l’età media era 63 anni. Nella fase 3, da inizio febbraio ad oggi, l’età media si è ulteriormente abbassata: 64,6 anni (61 anni in terapia intensiva). “Gli ingressi di pazienti sul percorso Covid al Pronto Soccorso aumentano a circa 30 giornalieri di cui

15-20 ricoverati e non accenna a diminuire il flusso dei pazienti del percorso non Covid” spiega in una nota l’azienda sanitaria. “Anche i pazienti che transitano dai nostri hotspot territoriali all’Ospedale Vecchio stanno rapidamente incrementando”.

“Abbiamo un piano di ampliamento approvato che consente di incrementare i posti letto covid,

contraendo gli altri posti letto, in maniera progressiva rispetto alle fasi della pandemia. I piani

prevedono per gli ospedali hub come il nostro un maggior coinvolgimento sui pazienti ad alta

complessità rispetto a quelli ordinari dove lo sforzo maggiore deve essere sostenuto dagli altri

ospedali secondo le indicazioni regionali. Stiamo già attuando il piano per fare fronte alla terza

ondata. Il piano prevede 6 livelli di intensità successiva e, ad oggi siamo al 5 livello. La tenuta del

sistema passa dall’efficacia del modello di trasferimento dei pazienti tra ospedali. In questo momento

trasferiamo in maniera attiva e proficua sui due privati accreditati Zucchi e Policlinico di Monza che

sono sempre stati collegati con una efficiente rete al nostro hub e che ringraziamo”.

