Nuove misure anti Covid, confronto tra Governo e Regioni

Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per oggi giovedì 11 marzo alle 10 (in videoconferenza). All’ordine del giorno i temi che saranno affrontati dalla Conferenza Unificata che la Ministra degli Affari regionali Maria Stella Gelmini ha convocato (in videoconferenza) alle 14.30 di oggi, in cui è prevista un’informativa del Ministro della Salute sul Piano vaccini e sulle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche il parere delle Regioni, poi, sarà alla base delle scelte di domani del Consiglio dei Ministri su nuove misure restrittive.

