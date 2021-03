Covid, Lombardia: record di tamponi, 5.849 positivi per un rapporto del 9,4%

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 5.849 a fronte di 62.222 tamponi , per un rapporto del 9,4% (ieri era il 7,9%) . Si registrano 81 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 2.167 e le persone in terapia intensiva sono 645, 28 in più di ieri. Sono 5.718 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 134 in più di ieri. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 1.394 di cui 563 a Milano città; Bergamo 338; Brescia 1.124; Como 396; Cremona 228; Lecco 208; Lodi 87; Mantova 258; Monza e Brianza 570; Pavia 439; Sondrio 107 e Varese 602.

Ads