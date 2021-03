Traffico di droga tra Spagna e Milano, 8 arresti [VIDEO]

Operazione “Royale” del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano che ha eseguito un’ordinanza a carico di 17 persone, tra italiani e albanesi (7 in carcere, uno ai domiciliari e nove tra obblighi di dimora e di firma) per un maxi traffico di droga, tra Milano e la Spagna, in particolare di marijuana e hashish, per un giro di affari di oltre 20 milioni di euro. Grazie alle indagini della Dda e della Polizia locale, come spiega in una nota il procuratore Francesco Greco, sono stati smantellati tre gruppi, uno dei quali voleva procacciare “nuovi clienti all’interno di noti locali esclusivi situati nel quartiere della movida” milanese, “mediante l’offerta sul mercato non solo di cocaina ma anche di altri stupefacenti difficilmente reperibili, come marijuana del tipo amnesia ed hashish del tipo kritical”. Dall’indagine è emersa una “vera e propria operazione di ‘ristrutturazione’ del business dello spaccio della cocaina da parte del gruppo, dovuta alla poca remuneratività della piazza di Milano”, dove i prezzi di vendita “risultavano diminuiti a causa di un eccesso di offerta”. L’inchiesta della GdF ha riguardato anche due gruppi di criminali – tra cui uno specializzato nello spaccio di hashish e marijuana – comandato direttamente da da un detenuto in custodia nel carcere di Pavia. L’uomo, un albanese noto alle forze dell’ordine per legami con la criminalità organizzata del Barese, forniva precise indicazioni sulla gestione degli affari illeciti ai suoi familiari quando si recavano a fargli visita. In qualche occasione, le indicazioni sono state fornite anche tramite un telefono cellulare.

