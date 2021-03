Non verrano tolti i vaccini agli aventi diritto? “Assolutamente si, il protocolo che abbiamo deliberato oggi in giunta aggiunge un canale, attraverso i medici delle aziende ai canali che sono già operativi in regione Lombardia. L’obbiettivo è quello di vaccinare il prima possibile tutta la popolazione lombarda perchè questo virus corre veloce e noi vogliamo correre più veloce. del virus per poter dare ai lombardi una vita di ritorno alla normalità. E’ un protocolo che crea un canale parallelo nel rispetto del piano vaccinale nazionale. Lo ha detto a Pane al pane su radio Lombardia l’assessore al Welfare e Vice Presidente di Regione Lombardia Lezitzia Moratti.

Siamo la Regione d’Italia che fa più conferenze stampa che vaccinazioni. Lo ha affermato il capogruppo del M5s Lombardia, Masimo De Rosa. “Noi siamo la regione d’Italia che fa più vaccinazioni, a ieri erano 880mila. Siamo in asoluto la regione che ha fatto più vaccinazioni. Se facciamo delle conferenza stampa è perchè ci sembra corretto dare le informazioni a tutti i cittadini”.