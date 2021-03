Bimba uccisa, morta per soffocamento

E’ morta soffocata la piccola Edith, 2 anni. E’ quanto emerge dall’autopsia effettuara ieri sul corpo della bimba trovata senza vita lunedì in un appartamento a Cisliano, nel milanese. Una morte per cui è indagata per omicidio volontario la madre della bambina: Patrizia Coluzzi, 41 anni,sottoposta a fermo su ordine della Procura di Pavia. L’indagine è condotta dal sostituto Roberto Valli insieme al procuratore Mario Venditti. La donna è stata portata in carcere a San Vittore. L’ipotesi del soffocamento, che sembra essere avvalorata dall’autopsia, era stata presa in considerazione dagli inquirenti già nelle prime ore dopo il ritrovamento del corpo. E’ stata la stessa madre, nella notte tra domenica e lunedì, a chiamare al telefono il marito (con il quale aveva in corso una delicata separazione) per avvisarlo che “la figlia non c’è più”. La donna si è poi prodotta delle ferite da taglio: attualmente è piantonata nell’ospedale di Magenta (Milano). L’udienza di convalida del fermo si svolgerà davanti a un giudice del Tribunale di Milano.

