Vaccini, Salvini: in macchina tecnica di Regione qualcuno non all’altezza

“Siamo uno Stato, siamo in 10 mln, ieri ho sentito Fontana, Moratti e Bertolaso, oggi stesso sarò in Regione bisogna correre. Se qualcuno ha sbagliato paga. Anche della macchina tecnica di Regione Lombardia c’è qualcuno che non è evidentemente all’altezza del compito richiesto”: così il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita alla sede di Telefono Donna all’ospedale Niguarda, ha commentato le difficoltà della campagna vaccinale in Lombardia. E con riferimento alle dosi disponibili Salvini ha poi aggiunto che “ha ragione Bertolaso quando dice ‘prima dose a tutti'”. “Il commissario chiedeva di tenere il 30% delle dosi per il richiamo, ma, se non arrivano vaccini necessari, prima si corre soprattutto in alcune province, penso a Brescia, meglio è”, ha detto.

