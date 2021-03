Vaccini, al via oggi la somministrazione agli insegnanti

Parte oggi in Lombardia la fase di vaccinazione per gli insegnanti. Sono circa 200mila le persone che ne hanno diritto. Riceveranno il vaccino AstraZeneca (indicato per persone fino a 65 anni), anche nelle strutture ospedaliere private, coinvolte dalla Regione nella campagna vaccinale. Le adesioni sul portale aperto lo scorso 3 marzo hanno raggiunto quota 129mila. I tempi per il completamento di questa operazione dovrebbero essere contenuti in 5 settimane, secondo quanto comunica la Regione Lombardia. “Questa operazione conferma l’attenzione verso il mondo della scuola – ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – e non va comunque ad interferire sul Piano di vaccinazioni che stiamo proseguendo per gli ultraottantenni e per le categorie fragili”.

Ads