“La piattaforma informatica che non funziona è l’ultimo di una serie di errori scoperchiati dalla pandemia. La gestione approssimativa, le persone fedeli al dogma della Lega, ma spesso senza merito, cooptate in ruoli dirigenziali, i programmi più aderenti alla propaganda leghista che alla buona amministrazione. Questa è Regione Lombardia, questa è l’istituzione a guida leghista. Di più questa è, purtroppo per i lombardi, un’amministrazione che vede la Lega in maggioranza da vent’anni. Quindi sì Salvini, ti confermiamo che la Lombardia non è all’altezza. Ma non per colpa della sfortuna, ma perché è governata da chi non è all’altezza”. Così il segretario del Pd Lombardia Vinicio Peluffo, commentando le parole del leader della Lega Matteo Salvini sulle difficoltà ‘tecniche’ della campagna vaccinale in Lombardia. “In tutti questi mesi Fontana e la sua Giunta hanno peccato di mala gestione e di tracotanza, non assumendosi quasi mai la responsabilità delle scelte e degli errori – prosegue Peluffo -. Il Covid se ne andrà con l’arrivo della vaccinazione di massa, non per le brillanti intuizioni di Regione Lombardia o per un nuovo software.

