Per tutte le bambine arriva un preciso periodo, ricco come non mai di cambiamenti, sia dentro che fuori: la pubertà. Da quel momento la vita non sarà più la stessa. Le forme cambiano, i pensieri volano, tutto è nuovo, a volte confuso, altre elettrizzante, ma sempre pieno di emozioni. Si scopre l’amore, la propria identità, le differenze. In perfetto stile “Bambine Ribelli”, “Guida per bambine ribelli – Alla scoperta del corpo che cambia” (ed Mondadori) risponde alle domande che non si osano fare, per imparare a riconoscere i segnali del corpo e del cuore.

A cura di Elena Favilli

Testi di Teresa Susi Citriniti, Aurora Rossetti, Carolina Capria e Mariella Martucci

Illustrazioni di Elisa Macellari

Ascolta l’intervista a una delle autrici, Mariella Martucci