Bimba morta, la madre fermata per omicidio

E’ stata fermata per omicidio volontario la donna di 41 anni, sospettata di aver ucciso la figlia di 2 anni la scorsa notte a Cisliano nel milanese. Il fermo è del pm di Pavia Roberto Valli che insieme al procuratore Mario Venditti coordina le indagini. La donna è piantonata in ospedale per alcune ferite che si è autoinferta con un coltello. Gli investigatori stanno ricostruendo i fatti e anche i possibili dissidi tra la 41enne e il marito che non era in casa (i due si stanno separando). Al vaglio anche le denunce incrociate della coppia in un ambito di presunti maltrattamenti.

