Cernusco sul Naviglio, fuggivano con 2 kg di marijuana: arrestati due giovani milanesi

Nella serata del 5 marzo scorso, i carabinieri di Cernusco sul Naviglio (MI) hanno arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti un 28enne ed un 26enne di Milano, entrambi con precedenti specifici. I due giovani, a bordo di un’utilitaria condotta dal 26enne, mentre transitavano a Cernusco sul Naviglio, hanno incrociato una pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione, accelerando improvvisamente la corsa nel tentativo di sfuggire alla loro vista. La manovra è stata notata dall’equipaggio che si è messo all’inseguimento dell’utilitaria, fermata dopo circa 1 km prima dell’uscita dell’autostrada “A51”. I militari hanno quindi identificato i due passeggeri e perquisito l’auto, recuperando 2 bustoni con all’interno 2 kg di “marijuana” occultati sotto il sedile anteriore destro del veicolo. Nella giornata di ieri, i due arrestati sono stati giudicati per direttissima dal Tribunale di Milano, venendo entrambi sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari a Milano.

