Si tuffa nel Lambro per sfuggire ai carabinieri, preso con mezzo chilo di eroina

Nel pomeriggio di sabato i carabinieri di San Donato Milanese hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti un marocchino di 31 anni pluripregiudicato per droga. I carabinieri, mentre transitavano sulla provinciale all’altezza di via fiume Lambro, intimavano l’alt ad una Fiat Panda sospetta. Il passeggero è sceso dal veicolo fuggendo a piedi nella boscaglia per poi immergersi nel fiume Lambro, senza riuscire però a raggiungere l’altra sponda per via dell’acqua alta. A questo punto è tornato indietro. I carabinieri lo hanno aiutato a risalire e poi lo hanno bloccato e successivamente arrestato. I militari infatti avevano notato che mentre era nel fiume l’uomo aveva gettato in acqua un involucro contenente un panetto di eroina di 525 grammi, che poi è stato recuperato. Intanto il conducente del veicolo ha ripreso la marcia imboccando la Tangenziale Est in direzione Bologna ma è stato tamponato poco dopo da un tir, ha abbandonato l’auto e ha fatto perdere le proprie tracce nei campi.

