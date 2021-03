Presidio della Lega in via Gola: “Sala sgomberi centro sociale”

“Basta zone franche di spaccio e degrado a Milano. Sala apra gli occhi: sgomberi il centro sociale di via Gola e istituisca un assessorato alle politiche giovanili. Non è più tollerabile la situazione nel quartiere. Il sindaco prenda le distanze dagli insulti degli occupanti abusivi agli agenti di Polizia, che ringraziamo per aver sventato l’ennesima sommossa dopo minacce e tentativi di violenze nei nostri confronti. L’amministrazione milanese é brava a parole, ma nei fatti e nei comitati dove si devono prendere decisioni tace. Non è sufficiente annunciare l’apertura dei cantieri per riqualificare la via, casualmente a pochi mesi dalle elezioni, se gli spacciatori continuano ad essere padroni dell’abusivismo. La Lega c’è e tornerà ancora qui per tutelare i tanti cittadini per bene del quartiere”. Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini, coordinatore del dipartimento Giovani del partito. Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini, coordinatore del dipartimento Giovani del partito.

