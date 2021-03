Milano, conclusa la riqualificazione di piazza Tripoli (VIDEO)

“Si sono conclusi i lavori in Piazzale Tripoli; uno spazio che per molti anni è stato oggetto di degrado e sosta abusiva si è trasformato in uno spazio di incontro, di gioco e di socialità”. Lo annuncia con un post su Facebook il presidente del Municipio 6 Santo Minniti. “Questi mesi hanno giustamente visto tutti concentrati a rispondere ai bisogni primari, e il Municipio 6 ha triplicato nel 2020 le risorse destinate a queste finalità. Ma abbiamo anche il dovere di immaginare Milano dopo la ripartenza, – spieg Minniti – rispondendo ad un bisogno di socialità che cresce settimana dopo settimana, in particolare per i più piccoli: è nato così un bando finalizzato a realizzare la più grande opera di floor art di Milano, una piazza tattica per i piccoli, dedicata al celebre autore. Ringrazio l’associazione Tripoli Talks che ha dato vita all’idea della piazza tattica, Artkademy, un partner prezioso che ha creduto in questo progetto partecipando e vincendo il bando, e l’artista SMOE che ha realizzato un’opera pazzesca, coniugando qualità artistica e giocabilità. Un grazie particolare anche ad Aurora Bosna e Fabrizio Delfini, preziosi come sempre. Non è semplice in questo periodo tenere insieme bisogni quotidiani e prospettiva futura. Ma questa è Milano, e dobbiamo essere all’altezza della nostra città”, conclude il presidente del Municipio 6.

