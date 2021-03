L’Inter batte il Parma e vola in classifica

Nel posticipo della 25/a giornata della serie A, l’Inter batte 2-1 il Parma al Tardini con doppietta di Sanchez e si porta a +6 sul Milan.”Fuga scudetto? Siamo con una buonissima classifica, davanti a tutti. Il miglioramento sull’anno scorso è evidente, ma mancano 13 partite e nella Serie A ognuna è una battaglia. Dobbiamo giocare 13 finali, cercando di fare il nostro meglio. Se alla fine saremo ancora avanti potremo esserne orgogliosi” commenta il tecnico Antonio Conte, soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori. “Abbiamo fatto due gol, ma anche costruito tante occasioni per arrotondare. Complimenti al Parma che ha giocatori importanti e un ottimo allenatore. Credo che abbiamo le carte in regola per salvarsi. Per questo avevo parlato di esame di maturità prima di Parma – ha aggiunto – Sono contento perché i miei ragazzi stanno dimostrando grande applicazione e anche la resilienza sta aumentando”

