Il “Dito” di Cattelan con lo smalto, omaggio alla donna dell’artista Ivan

Iniziativa dell'artista Ivan che ha colorato di rosa l'unghia del celebre dito di Cattelan in piazza Affari, in occasione dell'8 marzo.

Il ‘Dito’ di Maurizio Cattelan, in piazza Affari, con smalto rosa. E’ l’iniziativa di street art dell’artista Ivan (Ivan Tresoldi) che posta la foto e sui social scrive: “Perché ogni uomo si ricordi sempre che se è vivo, lo deve sempre e comunque ad una donna. “l.o.v.e. assai”, smalto su granito, stanotte, opera legittima ma illegale. Dedicata e per SMS Spazio di Mutuo Soccorso, NON UNA DI MENO. grazie anche a Maurizio Cattelan per averci messo, pur senza saperne niente, il supporto”, scrive dedicando l’intervento al collettivo femminista “Non una di meno” e al centro sociale di piazza Stuparich.