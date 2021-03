Droga e pistola in garage, due arresti in Brianza

I carabinieri hanno arrestato due giorvani di 21 e 25 anni ad Agrate Brianza: gestivano un giro di spaccio di droga in un garage condominiale. I militari li hanno colti in flagranza, mentre preparavano 250 dosi di hashish. In un secondo box che i due usavano come magazzino, a Monza, i militari hanno trovato e sequestrato una pistola Smith & Wesson calibro 38 risultata rubata e poco meno di 1 chilo di hashish. La coppia di pusher era già stata arrestata nel settembre scorso con denaro e stupefacente.

