Area C, Lega: con zona arancione rafforzato va spenta subito

“Adesso che la Lombardia è tornata in zona arancione rafforzata e, inevitabilmente, diminuirà la circolazione dei veicoli, non ha più alcun senso tenere accese le telecamere dell’Area C, se non solo ed esclusivamente per fare cassa. Anzi, visto che la maggior parte dei contagi dovuti alle varianti avviene sui mezzi pubblici – afferma Bolognini – bisogna intervenire subito con ogni mezzo per evitare gli assembramenti che abbiamo visto, anche in questi ultimi giorni, sulle metropolitane milanesi”: lo dichiara il Commissario Provinciale di Milano della Lega Stefano Bolognini. “Chiediamo quindi al Sindaco Beppe Sala – sottolinea Bolognini – un gesto di responsabilità nei confronti dei milanesi: spegnere, da domani mattina, le telecamere di Area C”

