Covid, troppi alunni in una scuola del bresciano, arrivano i carabinieri

In una scuola media di Casto, nel bresciano, sono arrivati stamattina i carabinieri. La scuola avrebbe dovuto essere chiusa, dato che si trova in zona arancione rafforzata da oggi. A lezione, in presenza, c’erano una quindicina di studenti con disabilità e questo è previsto dalle norme. Insieme a loro però c’era un’altra decina di studenti che avrebbe dovuto essere in Dad. I ragazzi erano invece presenti perchè con la Dad non riuscivano a partecipare attivamente. I carabinieri li hanno fatti tornare a casa. I genitori sono stati segnalati al tribunale dei minori perchè avrebbero dovuto sorvegliare i figli.