Covid, vaccinazioni: in elicottero per raggiungere Parzanica (Bg) isolata da una frana [VIDEO]

Una frana, che nei giorni scorsi ha isolato il piccolo paese di Parzanica (circa 360 residenti), in provincia di Bergamo, non ha impedito che i 40 abitanti over 80enni di questa località venissero sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Questa mattina, infatti, l’ASST Bergamo Est e l’ATS di Bergamo, in collaborazione con il medico di cure primarie dottor Bernardo Fusini, con il supporto della Protezione civile della Regione Lombardia, hanno provveduto a garantire le vaccinazioni. A bordo di un elicottero della Protezione civile, il direttore sanitario, Gabriele Perotti, l’infettivologo Enrico Bombana e due infermieri della ASST hanno raggiunto Parzanica dopo essere decollati da Bergamo. L’intervento si è reso possibile anche grazie all’impegno del sindaco di Parzanica, Battista Cristinelli, e di Alberto Maffi, sindaco di Gandosso e presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’ambito Territoriale Monte Bronzone-Basso Sebino.

Ads