A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 1.019. I ricoverti in terapia intensiva sono 476 (+35) mentre non in terapia intensiva sono 4.408 (+184). I decessi sino stati 55 per un totale complessivo di 28.458. I nuovi casi per provincia: Milano: 767 di cui 303 a Milano città; Bergamo: 146; Brescia: 844; Como: 324; Cremona: 100; Lecco: 91; Lodi: 54; Mantova: 114; Monza e Brianza: 486; Pavia: 148; Sondrio: 34; Varese: 564.

Ads