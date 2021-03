Covid, controlli dei Nas nei bar degli ospedali, irregolari 1 su 3

Controlli dei carabinieri del Nas nei bar degli ospedali. In uno su 3 sono state riscontrate irregolarità. Le verifiche hanno riguardato sia strutture pubbliche che private: i carabinieri hanno controllato la sicurezza di cibi e bevande in vendita e il rispetto delle normative anti Covid. Sono in totale 382 i bar e i servizi di ristoro coinvolti. In 132 casi sono state riscontrate irregolarità. Dieci persone sono state denunciate per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della sicurezza dei luoghi di lavoro. 128 invece le sanzioni amministrative, per complessivi 125mila euro.

