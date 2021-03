Ubriaco contromano in tangenziale, fermato 39 enne

Ubriaco ha percorso un tratto di tangenziale Ovest in contromano a forte velocità: è successo sabato notte. Il 39 enne alla guida è stato sanzionato sia amministrativamente che penalmente con revoca immediata della patente e sequestro del veicolo. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti hanno visto il veicolo transitare contromano in terza corsia all’altezza dell’area di servizio di Muggiano Est, in carreggiata Nord, verso Varese. La pattuglia ha attuato il protocollo previsto e contattato il Centro Operativo Autostradale: sono stati quindi disposti rallentamenti del traffico con ‘Safety Car’ per evitare conseguenze. Nel frattempo il conducente in contromano ha raggiunto lo svincolo di Lorenteggio, dove ha tentato di far perdere le sue tracce, ma è stato bloccato. E’ stato quindi sottoposto ad alcol test. Si tratta di un 39enne sudamericano, residente in provincia di Milano; aveva valori 4 volte il limite massimo e ed era in evidente stato confusionale a causa dell’abuso di sostanze alcoliche.

