Movida fuori controllo alla Darsena con tanto di rave, risse e contusi

Una folla mai vista, fin dal primo pomeriggio, tra i Navigli e la Darsena. Bar e ristoranti strapieni, molti dei quali hanno platealmente ignorato la chiusura alle 18 andando avanti a lavorare come se niente fosse. Poi, a sera, un dj che sistema impianto e casse alla Darsena. Parte un rave che prosegue per ore. C’è stata anche una rissa, sedata dall’arrivo di una gazzella dei carabinieri. Così a Milano sabato 27 febbraio, due giorni prima della zona arancione, mentre i contagi continuano a salire così come la pressione sugli ospedali. Ieri mattina il sindaco Beppe Sala aveva fatto un video appello alla responsabilità. Dire che è caduto nel vuoto è poco. Sala aveva detto anche di aver chiesto alla Prefettura di aumentare i controlli. Le foto della Darsena non parlano di controlli. E la Polizia Locale del Comune di Milano? Non pervenuta.