“Attendo il mio turno nel pieno rispetto delle regole e di chi giustamente ha la precedenza per età e per fragilità varie. Sono in fila come tutti ed è giusto così”. L’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia lo ha detto ai suoi stretti collaboratori i quali, interpellati da affaritaliani.it, confermano che Letizia Moratti non ha “saltato la fila” per vaccinarsi contro il Covid-19 prima di medici, ultraottantenni e via dicendo. Una voce che stava malignamente circolando nelle ultime ore. Una smentita secca, quella di Letizia Moratti, ribadita anche a margine di una conferenza stampa.

