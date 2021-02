Milano, i vaccini Astra Zeneca arrivano con le Poste

Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Milano dei vaccini AstraZeneca. Nella giornata di sabato alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio per raggiungere le loro destinazioni finali nel capoluogo. Nel dettaglio hanno ricevuto 6.900 dosi ciascuna del vaccino AstraZeneca l’Ospedale di Niguarda, il Fatebenefratelli Sacco e gli ospedali Santi Paolo e Carlo – Ospedale San Paolo. Al Centro Ospedaliero Militare sono state consegnate 2.400 dosi.

Complessivamente il corriere SDA sta consegnando nelle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli, Trento, Bolzano, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia 280 mila dosi AstraZeneca.