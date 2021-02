Covid, Lombardia: 4.191 nuovi positivi e 49 decessi

Sabato sono 4.191 le persone positive al covid in Lombardia su 45.865 tamponi; il rapporto è del 9.14%. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino pomeridiano. Nelle ultime 24 ore 38 pazienti sono stati trsferiti in terapia intensiva in Lombardia per un totale di 435 in totale. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 28 unità per un totale di 4.062. Le persone che si sono negativizzate sono 1.695. I decessi sono 49; il totale ufficiale è arrivato a quota 28.324.

Per quanto riguarda le Province, a Milano sono stati segnalati 1.138 casi, e 955 a Brescia, 401 a Monza, 315 a Bergamo, 245 a Varese, 241 a Como, 182 a Mantova, 173 a Lecco, 169 a Pavia, 164 a Cremona, 74 a Lodi e 37 a Sondrio.