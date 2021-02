Covid, Lombardia: sale al 9,7% il rapporto tra positivi (4.557) e tamponi (46.725)

A fronte di 46.725 tamponi effettuati, sono 4.557 i nuovi positivi (9,7%, ieri era all’8,2%). I guariti/dimessi sono 1.071. In terapia intensiva i ricoverati sono 416 (+9), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.034 (+10). Si sono registrati 48 decessi (28.275 il totale in regione). I nuovi casi per provincia: Milano: 1.145 di cui 457 a Milano città; Bergamo: 358; Brescia: 918; Como: 289; Cremona: 149; Lecco: 197; Lodi: 51; Mantova: 180; Monza e Brianza: 505; Pavia: 220; Sondrio: 78; Varese: 365.

