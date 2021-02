Sorpreso a spacciare in strada, arrestato per la terza volta

E’ stato sorpreso a spacciare droga in strada: un 38enne è stato arrestato dai carabinieri ad Agrate Brianza. E’ la terza volta che accade. I militari hanno notato l’uomo per la strada, in via Matteotti, oltre l’orario del coprifuoco, dopo le 22. Hanno notato due auto che si sono avvicinate e una persona scendere e avvicinarsi al finestrino dell’altra. Il pusher è stato fermato mentre stava cedendo mezzo grammo di cocaina al cliente, per 50 euro. La successiva perquisizione a casa ha permesso di trovare anche un bilancino di precisione. L’uomo era già stato arrestato due volte nel corso del 2020.

