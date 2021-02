Scatta la zona “arancione rafforzata” nel bresciano

Da ieri alle 18 la provincia di Brescia è in zona arancione ” rafforzato”: scuole chiuse, chiusi bar e ristoranti. Vietato andare nelle seconde case. Fortemente consigliato lo smart working. Il giro di vite riguarda anche 8 comuni della provincia di Bergamo: Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso. E Soncino in provincia di Cremona. Restano in fascia rossa per un’altra settimana Bollate (Mi), Viggiù (Va)e Mede (Pv). Il comune di Castrezzato invece, trovandosi nel bresciano, oggi passa tra i comuni in arancione rafforzato. Il provvedimento è scattato ieri, dopo l’ordinanza firmata dal governatore Fontana, a causa dell’impennata dei contagi, in patticolare della variante inglese del Covid. In aumento anche i ricoveri negli ospedali.

