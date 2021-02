Made in Polimi, il Politecnico si racconta tra passato e futuro (VIDEO)

Il Politecnico di Milano celebra il suo passato e racconta il presente e il futuro con la mostra “Made in Polimi”, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 19, con ingresso gratuito e contingentato. Negli spazi retrostanti il Rettorato, in piazza Leonardo da Vinci, affacciati sull’atrio d’ingresso, “Made in Polimi” racconta i progetti che docenti e allievi hanno ideato e realizzato nella loro carriera accademica e professionale, dentro e fuori l’ateneo. Sono storie di invenzioni e brevetti, di oggetti, edifici e infrastrutture, ma soprattutto, sono storie di donne e di uomini, di scoperte frutto di lunghe e pazienti ricerche, di smisurate passioni che hanno confuso vita e lavoro. Federico Bucci, ideatore della mostra, docente dell’Ateneo e delegato del Rettore per le Politiche culturali.

