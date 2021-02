Covid, Bertolaso: a Brescia la terza ondata

“Allo stato attuale, la situazione è sotto controllo e gestibile rispetto all’autunno passato, in tutto il territorio regionale, tranne in provincia di Brescia, dove siamo di fronte alla terza ondata della pandemia. Uno stato che va aggredito immediatamente”: lo ha detto Guido Bertolaso, consulente della campagna vaccinale per la Lombardia, nell’Aula del Consiglio regionale dove è intervenuto dopo l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti che ha riferito sulle nuove misure per i territori con aumenti in contagio, al confine tra Brescia e Bergamo. “Già ora i reparti di rianimazione a Brescia sono “sotto stress” e per questo Areu ha “già trasportato pazienti nelle aree limitrofe”.

