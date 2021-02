Viale Zara, al via i lavori per recuperare stalli di sosta per i residenti

Al via da oggi i lavori in viale Zara, all’ingresso del quartiere Isola di Milano. L’assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli ha fatto sapere che da oggi “partono i lavori per recuperare 48 stalli di sosta gialla per residenti in viale Zara; serviranno tre settimane di lavori per tracciare due nuove strisce di sosta blu lungo le aiuole alberate nelle corsie centrali, cambiare da blu a gialli gli stalli di sosta nei controviali più vicino alle abitazioni, posare una barriera parapedonale lungo i binari del tram per evitare che i cittadini che sostano attraversino pericolosamente i binari”. Interventi che, spiega Granelli, rientrano in un piano di “recupero di posti residenti per gli abitanti del quartiere Isola: quasi 200 posti: questi 48, più 100 sul cavalcavia Bussa, i 37 già recuperati da blu in gialli in via Alserio, e gli 11 che recupereremo in via Traù. I nuovi stalli in viale Zara varranno per i diversi ambiti confinanti. Tre settimane di disagi durante i lavori, ma poi 48 posti sosta in più. Grazie ai cittadini che ce lo hanno chiesto e ai tecnici comunali che lo hanno realizzato con il loro lavoro”, conclude l’assessore.

