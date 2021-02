Derby all’Inter, nerazzurri in vetta a +4

L’Inter batte il Milan 3-0 nel derby e allunga in testa alla vetta a +4 dai rossoneri. A decidere la gara, la doppietta di Lautaro e la rete di Lukaku. “I complimenti vanno ai miei ragazzi, i veri protagonisti in campo di una prestazione di grande livello, in una partita eseguita alla perfezione” commenta il tecnico Antonio Conte. “Abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi e quando negli scontri diretti riesci a battere le più forti – ha detto il tecnico nerazzurro a Dazn – l’autostima cresce. La vittoria di oggi conferma che c’è una crescita importante e i risultati ci aiutano. La dedica va anche ai tifosi perché l’accoglienza allo stadio è stata da brividi”.

“Preso il gol dopo cinque minuti abbiamo faticato a trovare la qualità per ricercare lo spazio, e abbiamo concesso all’Inter di fare la cosa in cui sono bravi. A noi è mancato ritmo, non siamo riusciti a pareggiare quando lo avremmo meritato. Potevamo stare in partita un po’ di più” così il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta la sconfitta.

