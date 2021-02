Si sono ritrovati in piazza XXV Aprile sabato pomeriggio verso le 15 per il raduno indetto dal movimento ReOpen, contrario alle restrizioni anti-covid, e si sono rifiutati di indossare la mascherina: sono 24 le persone identificate e sanzionate dalla polizia. I manifestanti, invitati dalle forze dell’ordine a mantenere il comportamento anti-contagio previsto e quindi ad indossare la mascherina e a rispettare la distanza di sicurezza evitando assembramenti, hanno proseguito nella loro protesta. In piazza hanno dato fuoco ad alcune mascherine e si sono poi spostati lungo corso Como in direzione piazza Gae Aulenti, in un corteo improvvisato al grido di “Libertà” e “Via le mascherine”. Identificati dalla Polizia, sei sono stati sanzionati sul posto, mentre altri 18 saranno sanzionati nelle prossime ore.

