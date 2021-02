Maxi festa in un locale di Pavia, titolare multato

Una maxi festa in un locale, pubblicizzata anche sui social. Un evento vietato dalle norme anti Covid. Quando la polizia è entrata nella discoteca alla periferia di Pavia, ha trovato circa 120 ragazzi, 46 dei quali minorenni. Festa, con anche bevande alcoliche, subito interrotta. Il titolare è stato sanzionato per la somministrazione di alcoolici a minori, per la mancata esposizione del cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale, per il non rispetto del distanziamento. Il locale è stato chiuso per 5 giorni. Molti dei partecipanti alla festa sono stati identificati. Per ora nei loro confronti non sono stati presi provvedimenti.

