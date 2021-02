Sono 3.019 i nuovi casi di positività in Lombardia su 32.132 tamponi effettuati, per un rapporto del 9,4%. Si registrano 37 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 1.406 e le persone in terapia intensiva sono 382; 9 in più di ieri. Sono 3.722 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 11 in meno di ieri.

