Degrado, Lega: nove presidi nei nove Municipi di Milano

Sabato la Lega di Milano organizzerà nove presidi nei nove municipi “per denunciare il degrado della città e i fallimenti della giunta Sala in ogni quartiere”. In tutti i presidi – si legge in un comunicato – saranno presenti i rappresentanti della Lega del Municipio corrispondente. Tra questi, sarà organizzato un presidio in via Negrotto alle 10:30 per chiedere la chiusura e lo sgombero del campo nomadi, a cui parteciperanno il Commissario Provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini e diversi altri esponenti istituzionali della Lega”.

“Domani mattina – dichiara il Commissario milanese della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini – denunceremo in tutti i municipi della città i fallimenti e le mancate promesse della giunta Sala. In particolare, chiederemo a gran voce la chiusura del campo nomadi di via Negrotto, che doveva essere chiuso già cinque anni fa e che invece continua ad essere la base di numerose attività illecite. Milano non può continuare a tollerare covi di illegalità come questi”.

