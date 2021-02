Un ragazzo di 16 anni, di origine straniera, è stato trovato ferito in strada, la scorsa notte a Milano. Aveva due ferite da taglio alla schiena ed è stato subito operato. In base alle informazioni fornite dal 118 non sarebbe in pericolo di vita. La richiesta di soccorso è partita alle 00.45 . Il ragazzo si trovava in viale Molise. Oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’aggressione.

